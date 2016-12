Rull valora positivament el desbloqueig de l'A-27, però exigeix «més garanties»

L'acabament de la infraestructura serà tractada en la primera reunió amb el nou ministre de Foment

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, valora molt positivament l'anunci del desbloqueig de l'autovia A-27 de Tarragona fins a Montblanc, si bé exigeix celeritat i «més garanties». El conseller no les té totes perquè la infraestructura arrossega tot un seguit d'«excuses» i «pretexts» per no construir el darrer tram, de Valls a Montblanc. La complexitat geotècnica del futur túnel al coll de Lilla i el control del pas de vehicles amb mercaderies perilloses han estat dos dels grans impassos. És per aquest motiu que la represa de l'A-27 serà un dels temes prioritaris que el Departament tractarà en la primera reunió que mantindrà amb el nou ministre de Foment, a fi d'aconseguir un calendari concret de l'obra i verificar que els terminis es poden complir. Rull ha fet aquestes declaracions aquest dimecres des de Montblanc, en el marc d'una visita a la comarca, on ha presidit el Consell d'Alcaldes.



«Volem un compromís molt clar i ferm per part del Ministeri», ha declarat Rull. «Si ens han donat un termini fins al 2019, el que volem és la calendarització d'aquesta obra per fer-la viable i possible, i la Generalitat hi estarà molt a sobre perquè els compromisos de l'Estat es compleixin tant en terminis com en forma; és una obra massa important per al territori i per al país», ha advertit el conseller.