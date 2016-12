Més de 200 persones tallen la C-31 a Cubelles i a Calafell per la gratuïtat de l'autopista

Els manifestants han impedit el pas de vehicles per aquesta via durant una hora

Actualitzada 08/12/2016 a les 10:05

Més d’un centenar de persones a Calafell i una quantitat similar a Cubelles han fet talls a la carretera C-31 aquest dimecres de set a vuit del vespre per reclamar que sigui declarada via urbana i que l’autopista C-32 es converteixi en l’alternativa gratuïta.



La Coordinadora Calafell –formada per associacions de veïns, empresaris i partits polítics- ha convocat la manifestació, que se suma a les que ja s’havien fet amb anterioritat a l’agost i a l’octubre. La concentració ha començat puntualment a les set i s’ha desenvolupat sense incidències durant l’hora prevista. A les vuit ha acabat tal i com estava acordat amb els Mossos d’Esquadra.