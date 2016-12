La solidaritat i la màgia del Nadal envaeixen Conesa

El municipi va realitzar l'encesa de llums i diversos actes en benefici de la Marató

Redacció

Actualitzada 07/12/2016 a les 11:28

Conesa va viure el passat dissabte una jornada solidària i màgica. En primer lloc els veïns del municipi van participar en diferents actes organitzats en benefici de la Marató de TV3, que enguany se celebra el 11 de desembre i està dedicada a l’ictus i les lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques. Amb el Concert de Nadal celebrat aquest dissabte i una subhasta de coques, que va tenir lloc al maig, el municipi ha recollit un total de 945 euros.



Per altra banda, Conesa també va donar la benvinguda al Nadal amb la tradicional encesa de llums de Nadal a la plaça major. L’acte es va iniciar amb el poema de Miquel Martí i Pol, Potser Nadal. L’acte es va cloure amb els focs artificials, acompanyats de les cançons més populars de La Marató de TV3. A continuació l’església de Santa Maria va acollir el Concert de Nadal, a càrrec de l’Orfeó Santa Coloma de Santa Coloma de Queralt.



Per altra banda el Forn de la vila, situat a la planta baixa de l’Ajuntament, va acollir una exposició de postals nadalenques tradicionals, com per exemple les que repartia l’electricista –i d’altres oficis– a les cases, per treure un sobresou.