La Fira de Nadal de Salou canvia de lloc

Les parades es podran visitar des del 8 de desembre fins diumenge dia 11

Redacció

Actualitzada 07/12/2016 a les 16:14

El mercat de Nadal de Salou obre les portes aquest dijous 8 a les 12 hores i restarà obert fins diumenge 11 al migdia en una nova ubicació a la plaça Sant Jordi del municipi. Els horaris d’obertura d’aquestes paradetes seran de les 10 a les 21 hores. En total s’ha previst que 12 carpes posin a la venda tot tipus de productes de regal per aquestes dates, tals com la bijuteria, joguines i artesania, entre d'altres. A més, hi haurà una part gastronòmica amb tast d’ostres del Delta de l’Ebre acompanyades amb una copa de cava, cervesa artesana, torrons i dolços nadalencs, xocolata i altres sorpreses.



La Fira de Nadal, està organitzada per la regidoria de Promoció i Dinamització Econòmica, Comerç, Mercats i Consum.



A partir de les 17 hores els més petits podran gaudir d’inflables durant tot el dia. A continuació, l'Small River Brass Band convidarà a tothom a ballar amb el Pare Noel. El divendres dia 9, i el dissabte dia 10, s’iniciarà la diversió amb diferents espectacles itinerants com El trenet dels Follets a partir de les 11.30 hores i els Patges Reials a partir de les 13.30 hores. A partir de les 17 hores, es podrà gaudir de més espectacles itinerants com els Follets del Bosc, els Patges Reials, i el Trenet dels Follets a càrrec de la companyia Toniton. A més de diversos tallers infantils amb la col·laboració del Club Xic’s, caseta de cotó de sucre i una gran xocolatada el dissabte a les 17.30 hores.



Per finalitzar, el diumenge 11 a les 13 hores, tindrà lloc el Vermut Bolero amb el grup Son2 i la col·laboració de Vermuts Miró. A més, tant el divendres 9 com el dissabte 10, tothom que ho desitgi podrà col·laborar amb la Marató de TV3 escrivint un desig i penjant-lo a l’Arbre dels Desitjos fent un donatiu d'1 euro.