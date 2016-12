La carretera entre el Pont i Querol, tancada els matins del 12 al 30 de desembre

Les obres de millora a la C-37 obligaran a utilitzar vies alternatives

Redacció

Actualitzada 07/12/2016 a les 12:01

Les obres de millora que la Generalitatt està fent a la C-37 entre les localitats del Pont d’Armentera i Querol, a l'Alt Camp, comportaran restriccions de trànsit entre el 12 i el 30 de desembre. Els treballs requeriran el tall de la carretera en tots dos sentits de la circulació, des de les 9,15 i les 16,30 hores, els dies laborables. En aquesta franja horària, la C-37 estarà tancada en el tram entre el Pont i el límit amb la demarcació de Barcelona, ja en el terme de Querol.



Les obres en execució consisteixen en la renovació del paviment i la formació de cunetes formigonades trepitjables que donin un sobreample i facilitin el pas quan dos vehicles es creuin. Els treballs, que van començar a principis de novembre, compten amb una inversió de 2,2 milions d’euros.



L’actuació abasta uns 19 quilòmetres de longitud; a més de millorar el ferm i formar cunetes, es preveu instal·lar noves barreres de seguretat, incloent en diversos trams la col·locació de faldons de protecció per a motoristes. Aquesta obra finalitzarà el pròxim gener.



L’itinerari alternatiu recomanat és per la TP-2311, del Pla de Santa Maria a Sarral, la C-241d de Sarral fins a la intersecció amb la C-241e passat Santa Coloma de Queralt, i la C-241e i C-241c fins a Igualada. També es pot escurçar el circuit alternatiu mitjançant la carretera B-220 entre Santa Coloma de Queralt i la C-37 a Santa Maria de Miralles, en funció de la destinació. Durant les hores de tall, el municipi de Querol tindrà accés mitjançant la via pavimentada que connecta amb la carretera TV-2441 entre les Pobles i Valldossera.