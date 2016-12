L'Hospitalet de l'Infant dóna el tret de sortida a la primera Ruta de la Tapa

Fins a 10 establiments del municipi participen a la primera edició de la proposta gastronòmica

Actualitzada 07/12/2016 a les 19:16

Amalfi

D’Tapas

D’Antis

Can Donatello

El Drac

Marc Cafè

Mediterrani

Möss

Cal Rullo

La Strega

L’Associació de Restauració i Hoteleria l’Hospitalet de l’Infant i la Vall de Llors proposa del 6 al 18 de desembre de 2016 la I Edició de la Ruta de la Tapa per promocionar la gastronomia local. La ruta consisteix en un tast d’una tapa i una beguda de cervesa per 2,5 euros en qualsevol dels 10 establiments participants, que es poden consultar en aquest enllaç . A més, se sortejaran diversos premis entre totes les persones que hagin completat la ruta sencera.Per participar en el sorteig caldrà tenir el Passaport de la Ruta, que es pot aconseguir a l’Oficina de Turisme o a qualsevol dels establiments. Al passaport s’haurà de segellar i puntuar cadascuna de les 10 tapes de la ruta. Els restauradors han preparat tapes creatives i variades amb l’objectiu de sorprendre i a la vegada endur-se el premi a la tapa més ben valorada que atorga el públic. Un cop s’hagi completat el passaport sencer, es podrà entregar a les bústies que hi haurà disponibles als establiments participants per entrar al sorteig d’un cap de setmana per a dues persones o un xec de 30 euros per gastar als locals participants.El sorteig dels premis se celebrarà el 22 de desembre de 2016. El nom dels guanyadors s’anunciarà a la pàgina de Facebook de l’Associació de Restauració i Hoteleria. El mateix dia també s’anunciarà el premi a la millor tapa.Els establiments participants són: