L'espera serà més amena amb la lectura a una bugaderia de Torredembarra

El servei és una iniciativa de la Regidoria d’Educació i del Departament d’Ensenyament de la Generalitat

Redacció

Actualitzada 07/12/2016 a les 18:02

La bugaderia de Torredembarra ubicada a l’avinguda de Pompeu Fabra número 4 s’ha sumat al servei de bookcrossing o passallibres que ofereix el Pla Educatiu d’Entorn amb la col·laboració de la Biblioteca Mestra Maria Antònia. Aquesta iniciativa permet comptar amb una lectura amena per a fer més distreta l’espera mentre es duu a terme la bugada.



Aquesta bugaderia s'ha sumat, així, a un seguit de restaurants del municipi que ja compten amb aquest servei. Cal recordar que el Pla Educatiu d’Entorn té com a centre d’interès el foment de la lectura al municipi, per la qual cosa ha desplegat un seguit d’activitats tant als centres educatius com en altres establiments de la vila.



El Pla Educatiu d’Entorn de Torredembarra és una iniciativa de la Regidoria d’Educació i del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.