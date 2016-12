L'empresonat confessa haver donat instruccions a una testimoni clau per justificar proves

Un advocat va fer arribar a la propietària del cotxe on es van trobar restes de l'ADN de la víctima una carta escrita per l'acusat d'homicidi

EFE

Actualitzada 07/12/2016 a les 18:47

L'agent de la propietat immobiliària R.F., empresonat com a presumpte autor de la mort d'una antiga client, Carme Gallart, amb qui mantenia un litigi, ha admès que va escriure a una testimoni clau del cas.



Segons han informat fonts judicials, l'acusat ha admès davant el titular del jutjat número 3 de Tarragona que va escriure una carta a una testimoni clau, la propietària del cotxe on es van trobar restes d'ADN de la dona desapareguda i que ell va conduir durant diversos dies.



Els fets es remunten a finals del mes d'agost passat, quan un advocat va lliurar en mà una carta de l'empresonat a la propietària del cotxe. Aquesta, però, la va portar directament al jutjat i la va obrir davant del magistrat. A la carta, que R.F. admet haver escrit, l'instava a destruir-la una vegada llegida i li donava una sèrie d'instruccions per justificar l'aparició de l'ADN de Gallart al cotxe.



Carme Gallart, veïna de Pallaresos de 65 anys, va ser vista per última vegada a la parada de l'autobús d'aquest municipi tarragoní el 18 de juny del 2014. Aquell dia, la Unitat de desapareguts dels Mossos d'Esquadra va situar a Gallart i a l'acusat en un aparcament de Tarragona de l'agent, per a qui el jutge va ordenar presó el mes de març passat. Gallart havia denunciat a l'agent immobiliari per una presumpta estafa, li reclamava més d'un milió d'euros i el judici estava assenyalat el mes de maig passat.