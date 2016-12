L'Ajuntament repara els pilars del pont de Cambrils Badia  

Els treballs van finalitzar a finals de novembre

Redacció

Actualitzada 07/12/2016 a les 15:26

L’Ajuntament de Cambrils ha reparat els quatre pilars del pont de la via del tren de Cambrils Badia, que connecta el Regueral amb el Molí de la Torre. Els treballs es van realitzar els passats dies 22, 23, 24 i 28 de novembre.



L’actuació va consistir en repicar el formigó deteriorat, sanejar les armadures que s’havien rovellat i tornar a donar forma als pilars amb morter. Les obres es van dur a terme amb la vigilància d’operaris de Renfe



En primer lloc, els operaris van excavar el terreny per deixar al descobert tota la part deteriorada dels pilars. Posteriorment, van retirar el formigó malmès, van raspallar manualment el tram d’armadura deteriorada i van aplicar-hi una imprimació anticorrosiva perquè no es tornin a rovellar.



Per últim, van restituir el volum dels pilars amb diferents capes de morter, i també els van pintar amb pintura al silicat de potassa, a més de tres imprimacions fixadores i d’acabat perquè la humitat no torni a entrar dins.