El Parc Natural del Montsant rep a l'Eurocambra la Carta Europea de Turisme Sostenible

Actualitzada 07/12/2016 a les 11:43

El Parc Natural de Montsant i el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter han recollit aquest dimecres al Parlament Europeu a Brussel·les la Carta Europea de Turisme Sostenible que entrega la Federació EUROPARC. «Estem satisfets perquè ha implicat més d’un any de feina de molta gent», ha destacat el president de la junta rectora del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, Narcís Coll. «És un repte per seguir endavant», ha afegit, remarcant que al territori ja es promou «fer turisme d’una altra manera» amb un «client de valor afegit» que gaudeixi però també permeti als locals i a les generacions futures «viure bé» amb el seu entorn protegit.



La Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) és una acreditació d’àmbit europeu que certifica que el turisme en un territori es desenvolupa de forma sensible amb el medi ambient. Amb la distinció del Parc Natural del Montsant i el del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, ja són sis els parcs catalans amb l’acreditació, entre ells el del Delta de l’Ebre, el de la Zona Volcànica de la Garrotxa, el de Sant Llorenç del Munt i l’Obac i el del Montseny. El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, que va ser el primer a rebre la distinció a tot l’Estat espanyol, també ha recollit aquest dimecres a Brussel·les la tercera renovació de la seva CETS.



«Tan important o més que la Carta és el que hi ha al darrera, la construcció d’una xarxa de relació entre els actors vinculats al turisme i els del medi ambient en el territori, que es reforça i genera dinàmiques de treball més positives», ha destacat Octavi Bono, Director General de Turisme de la Generalitat de Catalunya, que ha participat en l’entrega dels premis.



Bono ha remarcat que Catalunya se situa en un «grup capdavanter» a nivell europeu amb aquestes distincions de turisme sostenible. De fet, durant la cerimònia, la directora de l’Europarc, Carol Ritchie, ha recordat els esforços del país en aquest sentit i ha presentant un vídeo on es podien veure imatges d’alguns dels més emblemàtics. «El reconeixement arriba, i la nostra aportació és una proposta tan intensament diversificada que en altres llocs d’Europa no es pot produir», ha destacat Bono, remarcant la varietat de «paisatges» que té Catalunya.



El president de la junta rectora del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, Narcís Coll, ha explicat que aprofitaran la distinció per «unificar els missatges» de turisme en els vuit municipis que s’integren al parc, així com les «rutes» que cadascun ara promocionava per separat. A més, també ha destacat l’oportunitat que aporta la CETS per promocionar la «part agrària» del parc. «Tenim molt de producte local, al qual podem donar molt valor des del punt de vista del sector turístic, que el pot aprofitar molt per ajudar a vendre’s millor», ha explicat Coll. En aquest sentit, ha citat «l’arròs, l’horta o l’oli» com a productes que «es poden valorar molt més que fins ara».



La cerimònia d’entrega de la Carta Europea de Turisme Sostenible ha comptat, també, amb la participació de l’eurodiputat del PDeCAT Ramon Tremosa, així com també del cap de la Unitat de Naturalesa de la Direcció General de Medi Ambient, Nicola Notaro, o de la Broads Authority del Regne Unit, Bruce Hanson. A més dels parcs catalans, també s’han reconegut parcs naturals de Grècia, Portugal, Eslovènia o el Regne Unit.