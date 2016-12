El digital de Losantos posa un vídeo d'una escola de Cambrils com exemple «d'adoctrinament a Catalunya»

El diari assegura, mitjançant un vídeo de nens assajant una obra de teatre del Setge de Cambrils, que aquest «és un dels pilars del procés separatista»

«L'adoctrinamiento dels nens és un dels pilars del procés separatista català». Aquesta és la primera frase d' una notícia publicada pel diari digital Libertad Digital , del periodista Federico Jiménez Losantos, en la qual s'usa un vídeo d'un assaig d'una obra teatral sobre el Setge de Cambrils —un episodi de la Guerra dels Segadors en el qual després d'un setge de dos dies, les tropes de Felip IV van matar a molts vilatans— d'una escola del municipi per posar de manifest el que segons el mitjà és «adoctrinament als nens de Catalunya de l'odi cap a Espanya des de la tendra infància».El vídeo, datat del febrer de 2015, té com a protagonistes nens i nenes de primer de primària de l'escola Guillem Fortuny de Cambrils. En aquest, es veu com els infants assagen l'obra de teatre amb l'ajuda del professor, que els va dient quines són les frases que han de recitar. Segons el diari digital, «es tracta d'un exemple de com s'inocula l'odi a Espanya i als espanyols des de la més tendra infància i sense concessions al rigor o a la inconveniència de determinats continguts a nens de tan poca edat».El vídeo és el següent:El periodista Pablo Planas, autor de l'article, segueix describint el vídeo des del seu punt de vista. En un dels últims paràgrafs assegura que aquest no és un tema que s'hagi de tractar amb nens de primer de primària. També exposa que és un «conte perfecte per demostrar el caràcter invasor, bèl·lic i traidor dels espanyols», en to irònic.