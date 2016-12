Un espectacular mapping dóna la benvinguda al Nadal al Morell

El municipi compta amb un programa nadalenc que inclou fins a vint propostes per tota la família

Redacció

Actualitzada 06/12/2016 a les 17:13

El Morell va donar la benvinguda a les festes de Nadal el passat divendres 2 de desembre amb un acte inèdit i innovador al municipi: la projecció del mapping de Nadal sobre la façana de la casa consistorial, a l’Era del Castell. Els assistents, a més de gaudir amb el mapping, també van assistir a l’encesa de la il·luminació nadalenca, així com a la tradicional cantada de nadales interpretades per infants del Morell. L’activitat va continuar amb la inauguració de l’exposició fotogràfica Instawalk al Morell, fruit d'una sortida d'instagramers pel municipi.



Amb aquests actes el Morell va donar el tret de sortida a un programa d’actes que inclou fins a vint propostes que s’allargaran fins l’arribada dels Reis Mags d’Orient. Cal dir que l’activitat Nadalenca al municipi tindrà un petit parèntesi fins el proper diumenge, 11 de desembre, quan en acabar la missa de diumenge tindrà lloc el concert Cantem al Nadal, a càrrec de la Coral Guspira del Morell.



El mateix diumenge també se celebrarà la caminada solidària amb esmorzar de forquilla a l’arribada en benefici de la Marató de TV3. Els interessats a participar-hi poden inscriure-s’hi a canvi d’un donatiu de 5 euros. També es destinaran a la Marató de TV3 els diners recaptats en activitats com el taller de decoració nadalenca i el bingo solidari, que tindran lloc el dissabte, 17 de desembre; el concert de la Marató organitzat per l’Escola de Música del Morell i la Coral Guspira i el partit solidari de futbol 7 que promou la Penya Barcelonista del Morell, que tindran lloc el 18 de desembre.