Més de 1.800 ballarins demostren el seu art en l'Spanish Open Salou 2016

L'esdeveniment es celebra al Pavelló d'Esports de Salou des del passat divendres 2 de desembre fins aquest dimarts 6 de desembre

Redacció

Actualitzada 06/12/2016 a les 15:23

El Pavelló d’Esports de Salou acull des del passat divendres 2 de desembre fins aquest dimarts 6 de desembre la 18a edició de l’Spanish Open Salou 2016, en el qual un total de 1.800 ballarins mostren el seu art en la dansa. L’esdeveniment compta amb el patrocini institucional del Patronat Municipal de Turisme de l'Ajuntament de Salou i amb la col·laboració de l'Àrea d'Esports de l'Ajuntament de la capital de la Costa Daurada.



Dissabte a la tarda es va celebrar el World Dance Sport Federation (WDSF) Open Youth Latin, en el qual les parelles Nikita Olinichenko - Elizaveta Pustornakova i Vicenç Torremadé - Estela Anguera Molina van aconseguir la primera i segona posició del podi respectivament. També es va celebrar el WDSF World Open Standard amb els danesos Pasquale Farina / Sofie Koborg en primera posició.



Diumenge va ser el torn de la final del WDSF Open Youth Standard, en què van aconseguir el primer lloc al podi els romanesos Paul Rednic-Roxana Lucaciu. També va tenir lloc el WDSF World Open Latin amb els alemanys Timur Imametdinov - Nina Bezzubova i els catalans Guillem Pascual - Rosa Carné en primera i segona posició respectivament.



Durant tot el cap de setmana també s’han disputat altres competicions com el campionat d’Espanya de seleccions autonòmiques, on els catalans van quedar en primera posició del podi seguits de la Comunitat Valenciana i Illes Balears.



Durant aquest dilluns els assistents van poder gaudir del VII Open Show Dance, en el qual hi van pendre part cinc equips d’adults, 8 equips Junior i 4 equips Sénior. Entre tots sumen prop de 350 participants provinents de ciutats com Bilbao, Benicarló, Altafulla, Montcada i Reixac, Reus, Amposta, Alcarràs, Tossa de Mar, Burriana, Rubí i Tarragona. Enguany aquest espectacle ha comptat amb un jurat professional i un de popular, el qual està format per Mari Pau Huguet, Lucrecia y Julio Salinas, assessorats pels professionals Joana Subirana i Albert Mota. Tots tres han estat vinculats amb el món del ball en algun moment de la seva vida amb la participació a programes com Bojos pel Ball, presentat per Mari Pau Huguet o Mira quien baila. Per últim durant aquests dies també es duu a terme l’Open Down en les modalitats Standard i Latin.