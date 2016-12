Maria Martínez rep l'11è Premi PortAventura World a la millor trajectòria acadèmica en Turisme

També es va premiar Adrià Pinyol i Mar Alsina pels millors treballs de recerca de batxillerat de Turisme i Geografia

Redacció

Actualitzada 06/12/2016 a les 19:06

Maria Martínez, graduada en Turisme el curs 2015-2016 ha estat la mereixedora de l’11è Premi PortAventura World a la millor trajectòria acadèmica en Turisme, ja que és l’alumna amb millor expedient acadèmic de la promoció. L’objectiu d’aquest guardó és reconèixer públicament l’excel·lència dels estudiants del grau de Turisme de la URV i facilitar-los la realització d’un projecte de desenvolupament personal tot promovent els valors d’iniciativa, competència, lideratge, responsabilitat i compromís. Ylenia Capodiferro i Dídac Martín també han rebut un diploma de reconeixement, pel seus excel·lents expedients acadèmics.



Per altra banda, durant l’acte d’inauguració del curs de la Facultat de Turisme i Geografia celebrat el 2 de desembre, també es van lliurar els premis a treballs de recerca de batxillerat de Turisme i Geografia del curs 2015-16. En la categoria de Geografia el guanyador ha estat Adrià Pinyol pel seu treball Estudi de les fredorades en els darrers 100 anys al Camp de Tarragona, tutoritzat pel professor Joan Ferran a l’Escola Puigcerver de Reus. En la categoria Turisme es va premiar Mar Alsina pel treball Anàlisi de la incidència del turisme rus a les ciutats de Reus i Salou, que ha tutoritzat la professora Josepa Boada a l’Institut Gaudí de la mateixa ciutat. Els dos premiats van rebre un lot de llibres, com també els dos centres de secundària.



Per altra banda, el director general de Turisme de la Generalitat i exdirector del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, Octavi Bono, va ser l’encarregat d’oferir la sessió inaugural, titulada Orientem el futur, reptes i mesures per a una millor governança del sector turístic.



En l’acte també hi van intervenir el director del Departament de Recursos Humans de PortAventura Entertainmnet SAU, Albert Sanantón; l’alcalde de Vila-seca Josep Poblet, la vicerectora d’Internacionalització Mar Gutiérrez-Colón i el president del Consell Social Joan Pedrerol. Van estar acompanyats per la degana del centre, Marta Nel·lo.