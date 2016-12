L'acte, que ha arribat a la seva 29a edició, s'ha dut a terme aquest dimarts al migdia a la plaça del Blat

La plaça del Blat de Valls ha estat l'escenari de la 29a crema de la Constitució Espanyola, que s'ha dut a terme aquest dia 6 de desembre al migdia. L'acte ha estat protagonitzat per l'esquerra independentista del municipi -CUP, Arran, SEPC, COS i Casal Popular la Turba-, que ha calat foc a una caixa de cartró simulant ser la constitució Espanyola.En aquest esdeveniment l'esquerra independentista també ha desplegat una pancarta en la qual s'hi llegia «Continuarem cremant, lluitant, desobeint. Ni rei, ni por, ni constitució». A més també han llegit un manifest.Per altra banda, La Crida per Valls-CUP també ha reivindicat que «no té res a celebrar» el dia de la Constitució tot obrint el despatx de l'Ajuntament per treballar-hi atenent a les consultes ciutadanes i duent a terme una reunió de treball.