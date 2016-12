Els veïns de La Pobla omplen la plaça de la Vila per donar la benvinguda al Nadal

El municipi va donar la benvinguda a les festes amb l'encesa de les llums i l'arbre de Nadal i un mapping sobre la història del Tió pobletà

Redacció

Actualitzada 06/12/2016 a les 18:41

La Pobla va viure el passat dissabte 3 de desembre l’acte d’encesa de la il·luminació nadalenca i de l’arbre de Nadal a la plaça de la Vila, que es va omplir de gom a gom. L’acte, també va comptar amb la projecció d’un mapping a la façana de la Vila sobre la història del Tió pobletà. Aquest mapping es tornarà a projectar els propers 24 i 25 de desembre a les 19h i el dia 26 de desembre a les 18.15h i a les 21h.



L’estrena nadalenca a La Pobla va estar acompanyada, a més, per un espectacle infantil que va portar fins al municipi un món màgic de follets i fades. I tot plegat es va veure arrodonit amb la neu artificial que va caure del cel i un berenar popular a base de coca amb xocolata i llaminadures.



El programa d’actes nadalencs va començar unes hores abans, al migdia, de la mà dels millors estudiants de La Pobla que, per tercer any consecutiu, van rebre un homenatge per part de l’Ajuntament. En aquesta ocasió, van ser mereixedors dels Premis als millors expedients acadèmics els estudiants Sergi Verge Balada (cicle inicial de Primària), Oscar Garcia Lopez (cicle mitjà de Primària), Marc Miranda Linares (cicle superior de Primària), Silvia Bové Colet (cicle formatiu) i Gerard Burjalés del Amo (cicle superior d’ESO).



A la finalització de l’acte de lliurament de distincions va tenir lloc la presentació del disc El planeta de los sueños, obra de la pobletana Laura Garcia Torralbo i que va comptar amb diverses col·laboracions sobre l’escenari per presentar les cançons del seu treball discogràfic. En concret, van interpretar les diferents peces els alumnes de l’escola i del grup infantil de La Corriola Teatre.