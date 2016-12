Trenta detinguts per venda d'armes per internet amb tallers clandestins

L’operació s’ha desenvolupat en diverses províncies espanyoles, entre elles Tarragona

Redacció

Actualitzada 05/12/2016 a les 10:29

La Guàrdia Civil ha detingut trenta persones pertanyents a una organització criminal dedicada a l’adquisició i venda d’armes foc per internet en l’operació Vulpes III a diverses províncies espanyoles, entre elles Tarragona, en la qual s’han desmantellat dos tallers clandestins.



Els agents s’han apoderat de 124 armes de foc i més de 14.100 cartutxos metàl·lics, entre altres efectes, informa la Guàrdia Civil.



Als esmentats tallers clandestins, a les províncies d’Albacete i Biscaia, transformaven les armes i fabricaven munició i les vendes les realitzaven a través d’internet.



Les investigacions han estat dirigides pel Jutjat d’Instrucció número 1 de La Roda (Albacete).



L’operació, coordinada per Europol, ha estat desenvolupada per la Prefectura d’Informació de la Guàrdia Civil amb el suport de les seccions d’Andalusia i Catalunya i els grups de Sevilla, Barcelona, Biscaia, Madrid, Múrcia, Granada, Còrdova, Huelva, Jaén, Alacant, Tarragona, Badajoz, A Coruña i Almeria.



Aquesta fase de l’operació conclou la que es va iniciar el passat mes d’abril quan la Guàrdia Civil va intervenir vint-i-tres pistoles i 450 cartutxos i va detenir una persona a la província d’Albacete que es dedicava a adquirir massivament armes detonadores en països de l’Est d’Europa.



Posteriorment manipulava les armes perquè poguessin efectuar foc real i disparar munició amb projectils que ell mateix fabricava en un taller clandestí que tenia instal·lat al garatge del seu habitatge i realitzava les vendes a través d’internet.



Fruit de l’anàlisi de la documentació intervinguda durant la primera fase de l’operació els agents van aconseguir identificar un gran nombre de persones que podrien estar adquirint de forma il·legal armes de foc i munició.



Per tal motiu van realitzar 31 registres que van donar com a resultat la intervenció de 124 armes de foc, 14.100 cartutxos metàl·lics i sis quilos de pólvora i la detenció de trenta persones.



Se’ls imputen delictes de tinença il·lícita i de dipòsit d’armes, munició i explosius.



Els detinguts utilitzaven mètodes d’ocultació i per exemple a un d’ells li van anar intervingudes a la província de Sevilla set pistoles oculta sota la teulada d’uralita del seu habitatge, on va ser necessari desmuntar part del mateix.



Així mateix, en un altre dels registres, a la província de Barcelona, va ser desmantellada una plantació de marihuana que ocupava la totalitat de les habitacions d’un habitatge i en la qual van ser confiscades 256 plantes i diversos efectes necessaris per al cultiu de la droga com a extractors, ventiladors i llums.



Durant un altre dels registres efectuats, a la província de Biscaia, la Guàrdia Civil va desmantellar un altre taller clandestí dedicat a la manipulació d’armes de foc i a la fabricació il·legal de munició que un dels detinguts tenia instal·lat en una llotja-garatge.



En aquest taller es transformaven armes d’aire comprimit perquè poguessin disparar munició metàl·lica del calibre 22.



D’aquesta forma les armes detonadores transformades, la tinença del qual i comerç estan castigades en el Codi Penal, es convertien en tan letals i amb les mateixes característiques que les de foc real.



Del total de 124 armes de foc intervingudes, la majoria, 117, són curtes, pistoles i revòlvers, a les que cal sumar cinc de llargues, inclosa una escopeta de canons retallats, i dos bolígrafs pistola.



A més els agents han confiscat sis silenciadors, 14.100 cartutxos metàl·lics de diferents calibres, sis quilos de pólvora i vuit-centes carbassetes.



Així mateix nombroses peces com canons, carcasses, colisses, forrellats, accessoris, eines per a la rehabilitació i manipulació de les armes, maquinària, abundants beines i projectils per a la fabricació il·legal de munició metàl·lica, documentació i equips informàtics.



La Guàrdia Civil estima que amb aquesta actuació s’ha impedit que les armes confiscades arribessin al mercat negre amb les conseqüències imprevisibles i greus que això podria implicar per a la seguretat ciutadana.