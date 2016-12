PortAventura amplia les activitats gastro-lúdiques de la mà de la pastisseria creativa de Christian Escribà

La primera activitat, que tindrà lloc el 17 de desembre, consistiria en diversos tallers de pastisseria per tota la família.

Entre les diferents iniciatives destaquen l'obertura de l'Escribà Academy i la Master Class de rebosteria

Redacció

Actualitzada 05/12/2016 a les 11:02

PortAventura World comptarà els propers tres anys amb un programa complert d’activitats i iniciatives creatives i innovadores relacionades amb el món de la rebosteria de la mà de la pastisseria de Christian Escribà, amb qui la companyia ha signat un conveni. D’aquesta manera el parc d’atraccions completarà l’experiència dels visitants amb noves activitats, projectes i esdeveniments amb creacions de rebosteria, confiteria i pastisseria creades en exclusiva per l’ocasió.



Una de les propostes amb les que conta el projecte és la Escribà Academy, una acadèmia en la qual el seu equip de mestres, entre els quals destaca la mestra artesana del sucre Patricia Schmidt, impartirà classes de rebosteria durant la temporada per tota la família. A més també es duran a terme Master Class sobre tècniques avançades de pastisseria tradicional, noves tendències i pastisseria anglo-americana. També es duran a terme diferents projectes en esdeveniments especials.



La primera activitat d’aquest nou projecte tindrà lloc el 17 de desembre al restaurant Racó de Mar de PortAventura. Consistirà en tallers de pastisseria per tota la família de la mà de l’equip del mestre Christian Escribà a la Escribà Academy. Els cursos s’impartiran durant tot el dia a les 11h les 13.30h i les 16h.