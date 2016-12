Nova retirada de peix sec refrigerat, ara procedent de Lituània, per un possible brot de botulisme

Se n'han retirat paquets d'entre 1 i 3 quilos d'establiments de Salou i Tarragona, entre d'altres localitats catalanes

EFE

Actualitzada 05/12/2016 a les 20:01

L'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) ha retirat 27 quilos de peix sec i refrigerat procedent de Lituània de diversos establiments de Catalunya després que les autoritats sanitàries europees hagin ampliat també a aquest producte lituà les sospites del brot de botulisme detectat el mes passat.



L'ASPCAT ja va retirar preventivament de la comercialització el passat 25 de novembre 19 quilos d'un peix sec, salat i refrigerat, el Rutilo (Rutilus rutilus), produït a Holanda, després d'aparèixer un cas de botulisme a Alemanya i dos a València.



Ara, l'Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentaria i Nutrició (AECOSAN) del Ministeri de Sanitat ha rebut nova informació per part de les autoritats sanitàries alemanyes en relació amb el producte implicat en l'alerta europea de botulisme per consum de peix.



D'acord amb les noves informacions, el producte sospitós no és únicament d'origen holandès, sinó que la sospita s'amplia a producte procedent de Lituània.



Així, el ministeri ha facilitat noves llistes de distribució de producte rebut a l'establiment Monolith Aliments Espanya Nord de Catalunya.



Segons ha informat el departament de Salut de la Generalitat, després de rebre la nova informació, l'ASPCAT «ha iniciat les actuacions oportunes per verificar la retirada del mercat del producte implicat».



El producte, que ja s'està procedint a retirar, ha estat distribuït en petites quantitats d'entre 1 i 3 quilos en diferents establiments alimentaris de Barcelona, Badalona, Castelldefels, Granollers, Salou, Tarragona, Lleida, Platja d'Aro i Lloret de Mar, i de les Illes Canàries (Tenerife).



En total, segons l'ASPCAT, s'han distribuït des de Monolith Aliments Espanya Nord 27 quilos de producte afectat.



Els establiments han penjat cartells informatius per avisar els possibles compradors que no consumeixen el producte.



Segons la Generalitat, els serveis de vigilància epidemiològica estan disposats i no s'ha notificat fins ara cap persona afectada a Catalunya.



Com a mesura de precaució, les autoritats sanitàries aconsellen a les persones que tinguin algun envàs d'aquest producte s'abstinguin de consumir-lo.