Més de 600 persones assisteixen a la XVI Festa de l'Oli Nou de Constantí

L'esdeveniment va tenir lloc aquest diumenge 4 de desembre

Redacció

Actualitzada 05/12/2016 a les 12:42

Constantí va celebrar aquest diumenge 4 de desembre al matí la tradicional Festa de l’Oli Nou organitzada per la Cooperativa Agrícola Sant Isidre. Aquesta XVI edició de l’esdeveniment ha concentrat més de 600 persones al Pati de la Cooperativa, disposats a gaudir d’un bon esmorzar i a tastar l’oli de la nova collita amb l’acompanyament de la música tradicional de La Corranda.



Una de les novetats d’aquest any és que la Festa de l’Oli es va celebrar en un espai més reduït, al mateix Pati de la Cooperativa però a l’entrada pel carrer Sant Isidre, ja que des de fa uns mesos s’ha instal·lat un supermercat Consum al solar de la cooperativa.



La collita de l’oliva d’enguany a Constantí es preveu lleugerament inferior a la de la passada campanya, tot i mantenir els paràmetres habituals en comparació amb exercicis anteriors. A més, des de la Cooperativa s’ha destacat l’excel·lent qualitat de l’oli d’aquest any.