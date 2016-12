Les entrades per a Ferrari Land es posaran a la venda abans de final d'any

La web del parc ja ha preparat l'espai per començar a vendre les entrades de Ferrari and.

La web de PortAventura ja ha habilitat l'espai per a fer-ho, però encara no està operatiu i es desconeixen els preus

EFE

Actualitzada 05/12/2016 a les 19:28

Les entrades per a Ferrari Land es posaran a la venda aquest mes, segons la pàgina web de PortAventura.



En la pàgina web ja hi ha un espai per comprar les entrades i s'informa de les diferents modalitats de venda, tot i que encara no s'especifiquen els preus.



Així, es podrà visitar el nou parc temàtic centrat a Ferrari i en el món del motor amb entrada única o combinada amb PortAventura Park i Costa Carib.



Els preus varien segons les edats: de 4 a 10 anys; d'11 a 59 anys, de més de seixanta anys i una quarta modalitat per a persones que pateixin almenys un 33% de discapacitat.



Està previst que el nou parc temàtic obri al públic el 7 d'abril, set dies abans de Setmana Santa com obre històricament PortAventura.



Entre les vuit atraccions de la nova oferta, destaca un accelerador vertical de 112 metres d'altura i un recorregut de 880 metres que es farà en mig minut, la qual cosa el converteix la muntanya russa més alta i ràpida d'Europa.