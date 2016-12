L'encesa de llums dóna el tret de sortida de la campanya de Nadal a Constantí

Fins el dia de Reis hi haurà un extens programa d'activitats dirigit als més petits i a tota la família

Redacció

Actualitzada 05/12/2016 a les 11:18

Constantí ja ha entrat de ple en la campanya de Nadal, que comptarà amb diverses activitats pels més petits i per tota la família. El tret de sortida de l’època nadalenca es va donar aquest divendres 2 de desembre amb l’encesa de llums i de l’arbre de Nadal, que va tenir lloc a la plaça de les Escoles Velles.



Durant l’acte d’encesa de les llums, amb gran assistència de públic, la Coral de l’Escola Municipal de Música Rafael Gibert Recasens va oferir una actuació especial basada en cançons de temàtica nadalenca. L’acte va comptar també amb un espectacle d’animació infantil.



La campanya de Nadal a Constantí comptarà amb un extens programa d’activitats que s’allargaran fins el dia de Reis. Destaquen els festivals de Nadal de les escoles, la cantada d’una Nadala conjunta entre l’Escola Municipal de Música i les escoles, el Parc infantil de Nadal, o el Sopar i gran Revetlla de Cap d’Any al Pavelló Poliesportiu, a més d’activitats organitzades per entitats i associacions. A més, també es realitzarà la 1a edició del Concurs d’Aparadors Nadalencs organitzat per la Unió de Botiguers amb la col·laboració de l’Ajuntament.