El projecte 'Calendari Solidari' per arranjar els camins del Montsant

El fotògraf Jordi Brú ha assegurat que «no són només imatges, no és només un calendari, és molt més»

Actualitzada 04/12/2016 a les 10:09

On es pot adquirir

Tarragona: Abacus Tarragona. C/Gasòmetre nº 32. Llibreria La Capona. C/Gasòmetre nº 41-43. Llibreria Adserà. Rambla Nova nº 94.

Reus: Hall de l’Edifici del Reus Deportiu. C/Gaudí nº 66. Abacus Reus. Raval Santa Anna nº 48. Llibreria Gaudí. C/De la Galera nº12 Photo-speed, centre Fuji. C/Llovera nº35.

Cornudella de Montsant: Montsant Natura. C/Major nº 37 . Celler Cooperatiu. Av. Comte de Rius nº 2. Oficina de Turisme. Comte de Rius S/N.

La Morera de Montsant: Oficina del Parc Natural. Plaça de la Bassa nº 1.



Els Guiamets: El Cafè de l’Ateneu. Av. Carretera nº 43. Bar restaurant Mestral. Av. Carretera nº 53.

El Vendrell La Cortineta Negra. C/Montserrat nº 14. Bona Carn. C/Àngel Guimerà nº 14.



Jordi Brú Martorell és un fotógraf del Priorat que ha impulsat el projecte 'Calendari Solidari 2017' en el qual ell dissenya i en fa les fotografies, i tots els beneficis aniràn destinats a les tasques de manteniment i senyalització de camins del Montsant i altres indrets del país. Bru assegura que «Per a poder portar a terme aquesta tasca, els fan falta recursos econòmics per a pagar els materials, sobretot els pals indicadors. Els que som de caminar per aquestes muntanyes, agraïm la presència d’aquestes indicacions per a no perdre’ns. Però aquests pals no es posen sols, hi ha un grup de gent al darrera que inverteix hores del seu temps lliure, de forma totalment altruista, perquè hi hagi camins amb bones indicacions».La següent presentació del calendari tindrà lloc el 3 de desembre a les 19 hores al Celler Cooperatiu de Cornudella de Montsant. La primera es va realitzar el passat 30 de novembre a Reus, a les instal·lacions del Reus Deportiu. I també hi ha una tercera presentació prevista per al pròxim 18 de desembre a Els Guiamets, coincidint amb la Fira de Nadal de la localitat. El fotògraf compta amb la col·laboració de la Secció Excursionista del Reus Deportiu i de Montsant Natura.El 'Calendari Solidari 2017' es pot adquirir per internet a través d'aquesta web , o bé als següents establiments: