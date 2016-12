Ajuntaments del Camp i l'Ebre oberts el 6-D

Fins a quatre consistoris obriran les seves portes durant el dia festiu

ACN

Redacció

Actualitzada 04/12/2016 a les 17:53

Els dos únics consistoris on governa la CUP a la demarcació de Tarragona, als Guiamets i la Vilella Alta, tots dos al Priorat, obriran portes seguint l'acord pres per la formació. Van ser els únics que ja van obrir el passat 12 d'octubre. A aquests però, aquest 6-D s'hi sumarà l'Ajuntament de Deltebre (Baix Ebre) que ha decidit obrir les portes del consistori on setze dels disset regidors atendran a la ciutadania. La decisió l'ha pres l'assemblea territorial de l'ANC a Deltebre juntament amb els grups municipals de PDECat, Compromís d'Esquerres-Socialistes per Deltebre, ERC, i CUP. L'Ajuntament obrirà portes a les nou del matí i durant dos hores els regidors estaran a disposició de la ciutadania. A les onze se celebrarà una taula rodona a la sala de plens.



També han anunciat que treballaran els membres del govern municipal de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. El seu alcalde, el republicà Jordi Gaseni, és també vicepresident de l'AMI. Com a acció simbòlica se celebrarà a les portes del consistori una venda de llibres benèfica per recollir diners per a la Marató de TV3. També han decidit treballar els regidors del govern municipal de Valls. Ho faran a través d'un acte solidari de recollida de bombetes led davant de l'Ajuntament de deu a dotze del migdia. Els càrrecs electes seran els encarregats de recollir les bombetes en un acte de sensibilització ciutadana i de rebuig a les situacions de pobresa energètica. A les 11 es farà davant del consistori la lectura del manifest que l'AMI ha preparat per aquest dia.



Els representants de l'Ajuntament de Montblanc no obriran les portes del consistori però es desplaçaran fins a Les Borges Blanques (Garrigues) per celebrar una trobada sobre l'N-240 i reivindicar millors infraestructures. A més, diversos grups municipals com la CUP a Reus o ERC a Reus o Tarragona han explicat que mantindran reunions de treball, i altres consistoris com el de Tortosa també secundaran simbòlicament la proposta de l'AMI de fer accions a les portes dels ajuntaments.



A Benissanet, l’Alcalde Xavier Arbó acompanyat dels regidors de l’equip de govern, treballaran des de l’Ajuntament durant el matí. Igual que l’alcalde de Móra la Nova, Francesc Moliné i els regidors d’ERC-AM de la vila. A la Torre de l’Espanyol, l’alcalde Joan Juncà i els regidors d’ERC estaran a l’Ajuntament treballant i a les 13h llegiran el manifest de l’Associació de Municipis per la Independència i faran un vermut popular. L’alcaldessa de Ginestar, Conxita Pujol i els regidors de l’equip de govern, estaran també treballant d’11 a 13h a l’Ajuntament. L’alcaldessa Blanca Lopez i el seu equip a Garcia han quedat amb voluntaris de Garcia per netejar diverses senderes i camins del terme. A Móra d’Ebre i a Tivissa, Cinta Agné i Montse Perelló, faran reunions de treball també internes amb els grups municipals d’ERC i Acord Municipal. A Miravet, l’alcalde Toni Borrell i els regidors del consistori estaran treballant en els actes de la Marató que celebren aquests dies el municipi