Les obres del Museu Casteller posen al descobert quatre sitges

Han aparegut a les excavacions fetes al carrer Esperdenyers i no es descarta que puguin aparèixer més restes

Redacció

Actualitzada 02/12/2016 a les 16:48

En el decurs de l'execució de les obres de l'entorn del Museu Casteller de Valls s'han localitzat restes de quatre sitges, ubicades al carrer Espardenyers. Aquesta troballa ha estat fruit dels treballs de seguiment arqueològic que l'Ajuntament té contractats des de l'inici d'aquesta obra. Aquest treball de seguiment arqueològic, compta amb la supervisió del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.



Les obres permeten veure les restes dels quatre elements, però no es descarta que hi hagi la presència de més restes, ja que encara no s'ha finalitzat l'excavació completa de la zona.



Segons que han indicat fonts municipals, ara es procedirà a documentar les quatre sitges aparegudes.