Elaborar sake japonès a partir d'arròs del Delta de l'Ebre

Aquest ha estat un dels guanyadors dels Premis Emprèn de la Diputació

Redacció

Actualitzada 02/12/2016 a les 19:58

Un total de 15 projectes empresarials del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre han estat reconeguts en la quarta edició dels Premis Emprèn, un certamen que la Diputació de Tarragona convoca anualment per fomentar l'esperit emprenedor i la innovació i promoure l'economia del territori amb la creació de noves empreses. La dotació total dels Premis Emprèn és de 35.000 euros. El lliurament d'aquests guardons s'ha dut a terme aquest divendres a la tarda a l'Auditori Diputació, en un acte encapçalat pel president de la institució, Josep Poblet, i en el qual el director de l'acceleradora d'empreses start-up Wayra, de Telefónica, Julián Vinué, ha pronunciat la conferència Com afrontar una ronda d'inversió.



Mediterranean Sake, elaboració de sake japonès a partir d'arròs del Delta de l'Ebre; Prokey Drinks, una beguda probiòtica a base de kèfir d'aigua; Ebredrone, una empresa especialitzada en drons; Estudi Nua SCP, d'arquitectura i disseny, i EP!, una empresa de gestió de projectes i formacions en temes socials i de salut, són els guanyadors de l'edició d'enguany dels premis. A més, deu projectes més d'arreu del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre han obtingut un reconeixement.



En aquesta edició, les categories s’han redefinit amb l'objectiu d'adaptar-les als nous temps i arribar al màxim d'àmbits i sectors. Dels 55 projectes presentats en l'edició d'enguany, gairebé la meitat ho han fet en la categoria de Turisme, cultura i experiències (23), seguida de Tecnologia i innovació (11), Economia social (9), Eficiència energètica i sostenibilitat (7) i Salut i esport (5). Pel que fa a l'àmbit territorial dels projectes, 38 són del Camp de Tarragona i 17 de les Terres de l'Ebre.



El lliurament dels guardons han omplert l'Auditori Diputació. Han acompanyat Josep Poblet el diputat de l’Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació, Joan Josep Malràs, i diferents representants de la Diputació i d'altres administracions i entitats. Julián Vinué, director de l'acceleradora d'empreses start-up Wayra, de Telefónica, ha ofert la seva conferència acompanyat de Josep Ballesté, tarragoní de naixement, CEO i cofundador de Emotions AR, una start-up de Wayra, que ha llançat un servei basat en el núvol en el qual les imatges estàtiques cobren vida a través de la tecnologia d'imatge avançada. Ballesté i el seu equip van aconseguir aixecar en una ronda d’inversió d’ESADE BAN 350 mil euros, de fons privats i públics. D’altra banda, s’ha comptat també a l’acte amb la presència de Mercè Tell, presidenta de la gestora de capital risc Avet Ventures, una de les inversores del projecte de Ballesté.