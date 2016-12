El Vendrell redueix un 8% els fets delictius

Segons la Junta Local de Seguretat s’observa una estabilitat en la taxa de delictes al municipi

Redacció

Actualitzada 02/12/2016 a les 17:45

Aquest divendres, i com cada any, s'ha celebrat al Vendrell la Junta Local de Seguretat que ha estat presidida per l'alcalde del municipi Martí Carnicer. Una de les dades més significatives és que els fets delicitius coneguts s'han reduit un 7,9% respecte a l'any anterior. També s’ha destacat la reducció de robatoris amb violència o intimidació. En general, les xifres delicitives es mantenen estables o amb tendència a la disminució.



El delegat del Govern a Tarragona, Òscar Peris, ha destacat la col·laboració entre els diferents cossos policials a l’hora d’aconseguir la disminució dels fets delictius, tant al Vendrell com, en general, a tota la demarcació. Per altra banda l’alcalde ha valorat positivament l’augment de les trucades de ciutadans a la policia per alertar sobre situacions que podrien donar lloc a possibles incidents que, si bé en molts casos no es produeixen, permeten actuar d’una forma més ràpida i eficient.