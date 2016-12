Detingut després que la seva dona es precipités d'un primer pis

La dona va ser traslladada a l'Hospital Sant Joan de Reus amb ferides a les cames

Redacció

Actualitzada 02/12/2016 a les 11:57

La Policia Local de Cambrils va detenir dijous un home de nacionalitat belga com a presumpte autor d'un delicte de violència de gènere. La detenció es va produir després que una dona, parella del detingut, es precipités des d'un primer pis, d'una alçada de quatre metres, al carrer Juan Sebastián Elcano del municipi. Tot i que la policia investiga els fets, s'apunta que la parella, en procés de separació, s'hauria barallat i, davant les amenaces de mort de l'home, la dona hauria decidit escapar saltant pel balcó. La víctima va ser traslladada a l'Hospital Sant Joan de Reus amb ferides a les cames i no es tem per la seva vida. L'home està pendent de passar a disposició judicial.



Els fets van passar al voltant de les 9.45 hores del matí, quan una patrulla de la Policia Local va alertar que hi havia una persona que s'havia precipitat d'un primer pis. La dona, que va quedar estesa a terra però conscient, va ser atesa per una infermera que, de manera casual, passava pel lloc dels fets en aquell moment. Després, dues ambulàncies, una de les quals medicalitzada, es van desplaçar per atendre la víctima i van acabar traslladant-la a l'Hospital Sant Joan de Reus amb ferides a les cames i en estat greu, tot i que sense que la seva vida corri perill.