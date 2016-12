Almoster celebra aquest diumenge una nova edició de la Festa de l'Oli

Es durà a terme a la Zona Poliesportiva

Redacció

Actualitzada 01/12/2016 a les 21:18

L’oli d’oliva serà el protagonista aquest diumenge a Almoster. I és que la localitat del Baix Camp celebrarà una nova edició de la Festa de l’Oli. Organitzada per la Cooperativa Agrícola d’Almoster i amb la col·laboració de tot el poble, la festa començarà a les 9 del matí a la Zona Poliesportiva Municipal. El principal acte que es durà a terme al llarg de la jornada serà un esmorzar tradicional amb degustació de l’oli produït aquesta temporada. En aquest àpat, es podrà menjar rostes amanides amb oli nou, llonganissa, botifarra, cansalasa i arengades, tots ells elements característics dels esmorzars de pagès.



Ara bé, l’esmorzar tradicional no és l’acte que s’ha preparat en el marc de la Festa de l’Oli d’Almoster. Així doncs, a les 11 del matí es duran a terme tot un seguit d’actuacions festives, de la mà dels Gegants Miquel i Àgata, dels Nans Era i Abdom, de la vaca Cabaleta i del grup de percussió Batega Batuka. També a partir de les 11, es faran diverses activitats infantils organitzades per l’AMPA de l’Escola Ramon Sugrañes. Una hora més tard, a les 12, hi haurà una ballada de sardanes, que estarà amenitzada per la música de la Cobla Pare Manyanet de Reus.



A banda, al llarg de tot el matí, aquells que vulguin tindran l’oportunitat de visitar les instal·lacions de l’almàssera a la cooperativa i conèixer quin és el procés de producció d’aquest producte. La Festa de l’Oli serveix com un reclam per a la venda d’oli nou. Per això, aquesta s’efectuarà a totes les botigues del poble i mentre duri la campanya a l’almàssera de la cooperativa.