Valls organitza una recollida de bombetes led contra la pobresa energètica

Tindrà lloc el proper dia 6 de desembre

Redacció

Actualitzada 01/12/2016 a les 15:23

L’Ajuntament de Valls ha organitzat un acte solidari de recollida de bombetes led el proper dia 6 de desembre d’11 a 13h davant de la Casa de la Vila. Aquest esdeveniment, proposat pels regidors del govern municipal als diferents grups, consisteix en un acte de sensibilització ciutadana i de rebuig de les situacions de pobresa energètica. Els encarregats de recollir les bombetes seran els càrrecs electes que en prenguin part.



Amb l’acte es vol mostrar el rebuig a la impugnació del Tribunal Constitucional contra l’aplicació de la llei aprovada pel Parlament de Catalunya de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. Es convida a tots els ciutadans a participar en aquest acte, a portar bombetes led, més eficients energèticament, i ajudar així a les persones i famílies en situació de vulnerabilitat econòmica.



També s’informarà a tots els assistents del projecte de prevenció de les situacions de pobresa energètica que s’està preparant des de l’Ajuntament. El ple municipal va aprovar el 2014 ja una moció de garantia i protecció dels drets humans per a garantir els serveis d’aigua, llum i gas. El nou projecte complementaria els ajuts econòmics que ja s’atorguen des de la regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament, incidint en la prevenció, en especial dotant d’eines i estratègies a les famílies per disminuir la despesa energètica de les seves llars.



Per altra banda, amb aquest acte els càrrecs electes també volen posar de manifest que tot i que el dia 6 de desembre es festiu per ser el dia de la Constitució Espanyola opten per treballar com qualsevol dia. En aquest sentit, a les 12h es farà lectura del Manifest que l’Associació de Municipis per la Independència ha preparat.