Sense notícies del nou hospital anunciat per Comín als pressupostos

PSC, PP i Ciutadans retreuen al Govern que els comptes pel 2017 no recullin cap inversió pel projecte, promès per Comín

Actualitzada 30/11/2016 a les 21:10

La davallada del 13% en les inversions previstes pel 2017 a les comarques del Camp de Tarragona pel govern de la Generalitat ha provocat reaccions similars entre socialistes i populars catalans. Ambdós partits recorden que la demarcació, en el seu conjunt, rebrà una inversió per habitant més baixa que la mitjana catalana i posen l’accent en el «menysteniment» que demostra l’executiu català cap a aquestes.



Més enllà de les reaccions polítiques, el projecte de pressupostos presentat dimarts per la Generalitat ha deixat en evidència que moltes de les promeses realitzades per alguns dels consellers a la demarcació de Tarragona eren només paraules. Ni el nou hospital Joan XIII, que s’ha de construir al costat del ja existent –segons paraules del mateix Antoni Comín–, ni la segona unitat d’hemodinàmica, així com tampoc la UCI pediàtrica, cap d’aquestes promeses tenen cabuda als nous comptes proposats pel pròxim 2017, almenys de moment i a l’espera que la delegació del Govern a Tarragona doni explicacions sobre els pressupostos. Aquestes són només algunes de les inversions que, des del govern local de la capital –Tarragona– s’han trobat a faltar i per les quals es demanen raons.



«Des del PP de Tarragona presentarem una bateria d’esmenes a aquests pressupostos, referents a tota la província, per tal que els tarragonins i tarragonines tinguin cobertes les seves necessitats», anunciava ahir el diputat del PP, Alejandro Fernández. Fernández, qui podrà demanar explicacions des del seu nou estrenat càrrec com a portaveu del PPC al Parlament, afegia que «des que els separatistes de Convergència i els seus aliats van començar a governar l’any 2010, la inversió en el conjunt de la província de Tarragona s’ha desplomat des dels 261 euros per habitant als 91 euros que preveuen els pressupostos del 2017». Alejandro Fernández posava l’accent també sobre el nou hospital Joan XXIII anunciat pel conseller Comín.



Les crítiques contra el pressupost del Govern català plovien ahir, des dels socialistes, de boca dels diputats Rosa Maria Ibarra i Carles Castillo. Ambdós denunciaven «la davallada brutal de les inversions de la Generalitat a les comarques del Camp de Tarragona d’ençà que Convergència Democràtica i els seus socis parlamentaris van tornar al Govern». Recordaven que, des del 2010 (darrer any de Govern de progrés), les inversions a Tarragona han caigut un 73% en relació als pressupostos d’enguany.

«Durant els anys de Govern de progrés les inversions de la Generalitat a les comarques tarragonines, en cap cas, van baixar dels 120 milions d’euros mentre que amb Convergència i ERC al Govern, en cap cas, s’han arribat a 50 milions d’euros en inversions per al Camp de Tarragona», afegeixen.



Els socialistes demanen als diputats de Junts Pel Sí i de la CUP, si finalment donen suport als pressupostos pel 2017, que donin explicacions sobre «aquest menyspreu continuat i sostingut als habitants de les comarques tarragonines».



Carles Castillo i Rosa Maria Ibarra qualificaven la proposta de pressupostos «com una presa de pèl». «Són uns pressupostos que passen de Tarragona i de les necessitats dels habitants d’aquest territori. No ens mereixem aquest menyspreu», deien.

«Decebedors», així és com, el regidor de Ciutadans a Tarragona, Rubén Viñuales, qualificava els projecte de pressupost presentat per la Generalitat. «Pensàvem que hi hauria aquesta partida, però no hi és. El pressupost suposa una davallada del 15 per cent en la inversió prevista i la nostra província requereix que apostin pel territori. Fa massa temps que el govern català fa amb Tarragona, el mateix que fa l’Estat central amb Catalunya», puntualitzava Viñuales.



En clau local, pel que fa a la ciutat de Tarragona, Viñuales assegurava que «el Govern hauria d’apostar més pel patrimoni de Tarragona, per la seva divulgació, hauria de ser una de les seves tasques, però no s’ho creuen». «Haurien d’apostar més per Tarraco Viva, pel sector serveis, pel turisme. –diu Viñuales– El grup parlamentari esmenarà el pressupost o votarà en contra»