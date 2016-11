La CUP de Valls denuncia l'abocament de runa als Torrents

Expliquen que el que havia de ser un abocador provisional s'està convertint en permanent

Actualitzada 01/12/2016 a les 09:40

La Crida per Valls-CUP ha denunciat amb un vídeo l’abocament de runa als Torrents. La formació política afirma que aquest abocador situat al Carme, que era provisional, no només no s’ha netejat, sinó que s’hi continua llançant brossa, per la qual cosa s'està convertint en un abocador permanent. Els cupaires afirmen que desconeixen d’on prové aquesta runa i que estan fent les preguntes pertinents als responsables municipals.



La formació política exposa que l’Ajuntament «ha de donar una solució definitiva als enderrocs del barri antic, sense que suposi l'actual degradació de l'entorn dels alls i torrents». També titllen d’«intolerable» que el consistori estigui tramitant un POUM i un Pla Especial de Torrents i tingui «nul·la sensibilitat per a la protecció» d’aquest espai natural.