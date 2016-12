La Canonja aprova els pressupostos per al 2017

L'Ajuntament preveu un important capítol d'inversions

El pressupost de l'Ajuntament de la Canonja per a l'any 2017, aprovat en el Ple municipal el passat dimecres, contempla un gran esforç inverso. El pressupost consolidat de l'Ajuntament de la Canonja per a l'any 2017 ascendeix a 13.485.000 euros.



El capítol d'inversions importa 3.804.500 euros, destacant els 980.000 € destinats al sanejament de les aigües residuals amb el projecte de la conducció d’aquestes fins a la depuradora de BASF, els projectes de rehabilitació dels edificis de l’Orfeó Canongí i la Societat la Nova Amistat, que passaran a ser de titularitat municipal, amb 760.000 € cadascun, la segona fase d’adequació del Mas de l’Hort de l’Abeurador que ha d’albergar la seu del futur Centre d’Interpretació del Jaciment del Barranc de la Boella, amb 425.000 € i els 200.000 € destinats al projecte de pressupostos participatius on la ciutadania triarà i decidirà la seva destinació final.



El Capítol de transferències corrents continua tenint la seva importància degut als pagaments a l'Ajuntament de Tarragona, 900.000 euros per serveis prestats com per exemple la EMT, i 3.238.000 euros com a conseqüència dels acords econòmics de la segregació.



La proposta de pressupost per al 2017 presenta una dotació al voltant de 643.900 € per l’Àrea d’Acció Social, destinada a accions dirigides a garantir i millorar la qualitat de vida de les persones tenint una cura especial en aquelles que viuen una situació de risc. Respecte l’any 2016 la despesa en aquesta àrea s’ha incrementat un 45%. També es va aprovar la creació del Consell Municipal Assessor d’Esports i el seu reglament regulador de funcionament. Aprovant-se també les bases per la concessió d’ajuts a la pràctica esportiva.