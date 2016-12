La cagada del tió més llarg del món torna aquest Nadal a Alcover

Les festes nadalenques i Reis aplegaran una quinzena d'actes al municipi de l'Alt Camp

Actualitzada 01/12/2016 a les 16:07

Alcover ha programat, del 7 de desembre del 2016 al 9 de gener del 2017, una quinzena d’actes per a tots els públics per celebrar les festes de Nadal i de Reis.



Dimecres 7 de desembre, durant tota la tarda, s’han programat actes al voltant del 'Nadal al Carrer'. A les 17:30h berenar amb coca amb xocolata per la mainada; a les 18h, taller de dibuixos amb llumetes per al públic infantil. A les 19h, cantada de nadales a càrrec de Coral adults de l’EMMA. Mitja hora més tard, a les 19:30h, encesa de llums de Nadal i a continuació, entrega de premis de la decoració nadalenca dels aparadors de les botigues d’Alcover.



L’Associació de Comerciants d’Alcover amb la col·laboració de l’Escola Mare de Déu del Remei han engegat, com a novetat, la campanya Guarneix les botigues. Un total de 200 alumnes de P-4, P-5 i 1r i 2n de primària seran els encarregats de guarnir els aparadors del 34 establiments participants.



Dissabte 24 de desembre, a les 12h, es durà a terme l’acte de bateig del Camp d’Esports Municipal d’Alcover que portarà el nom del porter alcoverenc del Real Madrid CF, Kiko Casilla. Un acte que comptarà amb la presència del jugador i que estarà ple de sorpreses.



Dilluns 26 de desembre, Sant Esteve, a les 13h es celebrarà la cagada del tió més llarg del món, que cada any aplega tots els infants de la vila. A les 20h, el Convent de les Arts d’Alcover acollirà el Concert de Nadal amb el Cor ciutat de Tarragona.



Destaca també el Parc Infantil de Nadal amb diferents activitats (dies 28, 29 i 30 de desembre) de 10h a 13h i de 16h a 19h, al Pavelló d'Esports i al Pavelló de les escoles.

El nou any 2017 l'obrirà l’arribada dels patges reials a la vila per recollir les cartes dels nens i nenes. Serà diumenge 1 de gener a les 13h al Cercle d’Amics. A les 18h, tindrà lloc el Pessebre Vivent que permetrà recaptar material escolar per a les famílies més necessitades.



Dijous 5 de gener, a les 18:30h, Ses Majestats els Reis d'Orient arribaran a l’Estació de tren d’Alcover. A continuació es farà la Cavalcada pels carrers del poble que finalitzarà amb una màgica entrada a la Plaça Nova on es farà el Pregó Reial i se'ls farà entrega de la clau de la ciutat.



Finalment, dilluns 9 de gener, es farà el sorteig de la campanya de Nadal dels comerços a les 20h a Ca Cosme.