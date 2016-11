Valls obre prop d'un centenar d'expedients per edificis en mal estat al Barri Antic en dos anys

Entre els anys 2015 i 2016 s'han obert disset expedients de ruïna

L'Ajuntament de Valls ha tramitat entre els anys 2015 i 2016 un total de 95 expedients de disciplina urbanística per edificis en mal estat al Barri Antic. La regidora d'Actuacions Públiques, Urbanisme, Barri Antic i Patrimoni, Judit Fàbregas, ha presentat el balanç de la tasca de seguiment i control dels edificis fet pel consistori en els darrers dos anys i ha destacat que l'Ajuntament «ha actuat, actua i continuarà actuant amb fermesa i contundència». Fàbregas ha subratllat la importància que els propietaris compleixin amb el deure de conservació dels edificis i que, en cas d'incompliments, l'Ajuntament actuarà en tot moment.



Del total de 95 edificis en mal estat, 58 són per l'obertura d'ordres d'execució. D'aquestes, un 28,9% són per arranjaments de façana, un 15,6% per neteja, un 11% per reparació de baixants d'aigua, i un altre 11% per apuntalaments. A més, un 20% de les ordres d'execució iniciades són per rehabilitació integral. A més de les ordres d'execució, l'Ajuntament ha tramitat en dos anys vint execucions subsidiàries en aquells casos que s'ha constatat que l'estat de l'immoble representa perill per a la seguretat i que la propietat no actua. En aquests casos, l'Ajuntament executa directament les obres però carrega els costos derivats als propietaris. Per últim, entre els anys 2015 i 2016, s'han obert fins a disset expedients de ruïna.



L'Ajuntament té diverses línies d'incentius i ajuts als propietaris perquè actuïn en obres de millora als seus edificis i que són específiques del barri antic. Així, entre subvencions directes a exempcions fiscals, s'han concedit més de 96.000 euros a propietaris. Des de fa un any i mig, els veïns del barri antic tenen una exempció del 95% en l'impost d'obres de la que ja se n'han beneficiat 25 actuacions privades. A més, les línies de subvenció municipal, que des de l'any 2011 fins al 2017 suposaran un total de 82.000 euros, han representat ajuts directes a obres de rehabilitació de 39 edificis. La regidora Judit Fàbregas ha subratllat que tan una línia com l'altra s'han reforçat per facilitar que més veïns del barri antic s'hi puguin acollir i que, tot i la finalització aquest any 2016 del finançament extern del programa de la Llei de Barris, l'Ajuntament mantindrà les subvencions amb fons propis per impulsar les polítiques de rehabilitació del centre històric de Valls.