Una pista de patinatge sobre rodes, principal novetat del Nadal cambrilenc

L’ampliació de la Fira de Nadal i la Pessebrada del Port són altres dels principals punts del programa d'activitats

Redacció

Actualitzada 30/11/2016 a les 19:20

Una pista de patinatge sobre rodes a la plaça Aragó, una Fira de Nadal més gran i una ruta de photocalls amb escenes tradicionals del pessebre al Port són algunes de les novetats que Cambrils presenta per aquest Nadal.



Altres punts del programa de les festes, presentat per l'alcaldessa Camí Mendoza i per les tres associacions de comerciants del municipi (Unió de Botiguers de Cambrils, Associació d’empresaris i comerciants Vilacentre i l’Associació Xarxa del Port), que han col·laborat amb una campanya única per primera vegada, són un arbre dels desitjos a la plaça del Pòsit i la guarnició als arbres dels carrers del Port.



La pista funcionarà del 3 de desembre fins al 8 de gener i la fira, que fins ara només estava a la plaça de la Vila, creixerà cap al carrer Antoni de Gimbernat i el passeig Albert, amb més de 30 parades de tot tipus de productes i ornaments nadalencs. A més, hi haurà atraccions infantils a les places Mossèn Joan Batalla, Carles Roig i Josep Martí i Nolla, sortejos, concursos d’aparadors i carpes d’animació infantil.



Per altra banda, el Pare Noel s'aproparà fins a Cambrils per recollir les cartes dels nens i nenes del municipi el 7 i el 17 de desembre. L'escenari escollit serà la plaça del Pòsit a partir de les 6 de la tarda.