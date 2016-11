Una baralla entre un jove i un adult a Mas Enric confirma les pors sindicals

La setmana passada alertaven del perill d’incomplir la norma que prohibeix que comparteixin espais

Actualitzada 29/11/2016 a les 21:13

Una baralla entre dos reclusos, un jove i un adult, al Centre Penitenciari de Mas Enric la tarda del passat diumenge, ha confirmat les pors que els sindicats expressaven dies enrera. Aquestes inquietuds van sorgir arran que el col·lectiu de presos joves i adults comparteixen mòdul i espais, tot i que no les cel·les. Mentre que els de menor edat estan ingressats al centre en concepte de preventius, a l’espera de judici, el col·lectiu d’adults es troba en una situació diferent, ja que estan sortint o esperant fer-ho aviat, en concepte de permís.



Aquesta perillosa barreja, que segons Justícia és un fet conjuntural, ja ha produït el primer resultat: un pres transsexual va donar un cop amb una escombra i va mossegar el braç d’un dels menors. En sentir els crits, els dos funcionaris de servei, que es trobaven repartint la medicació, van córrer cap al pati. En arribar, els dos reclusos ja s’havien separat, el que va fer necessari demanar les imatges enregistrades per les càmeres de seguretat per poder comprovar el que havia succeït.



Segons fonts sindicals, «per Justícia aquest mòdul és un paradís, però aquest fet demostra que no és així». Les mateixes fonts consideren que tot i que la presó té unes instal·lacions dignes, la mancança de personal fa que no sigui un centre completament segur. Com s’ha pogut veure en aquest cas, «les càmeres no poden substituir el tracte dels funcionaris penitenciaris».



L’adult va ser ingressat al departament Especial de Règim Tancat, (DERT), on està contínuament vigilar, aïllat i només pot sortir a un pati amb reixes. diari mes reflectia fa uns dies la denúncia dels sindicats sobre la problemàtica situació que vivia el centre penitenciari arran de l’incompliment de la Llei orgànica general penitenciaria on es cita textualment en el seu article 9: «Els joves han de complir separadament dels adults en establiments diferents o, en tot cas, en departaments separats».



Es dóna la circumstància del fet que els joves, a Mas Enric, demanen als adults que surten de permís que els portin articles o que els facin encàrrecs personals. Complir amb aquestes extorsions comporta pels adults la possibilitat de perdre el permís de què gaudeixen, segons afirmen fonts sindicals. Aquesta situació comporta tensions, com s’ha vist diumenge. Els cinc sindicats van signar una petició a Justícia perquè «garanteixi el compliment de la llei i doti el centre de més personal».