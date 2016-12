Mentors per recolzar nens i nenes amb dificultats socials

El Projecte Rossinyol arriba a l’Institut Collblanc per facilitar la integració social

Aquesta tarda s’ha signat un conveni entre l’Ajuntament de la Canonja i l’Associació Quilòmetre Zero per iniciar el Projecte Rossinyol a l'Institut Collblanc d’ensenyament secundari. La finalitat d'aquest projecte és promoure una relació entre persones que voluntàriament s'ofereixen per proporcionar un recolzament individual a una altra persona que es troba en una situació de dificultat o risc d´exclusió per manca de recursos econòmics i suports socials.



Es treballa a través de la mentoria, una metodologia que és utilitzada des de diferents àmbits amb una doble vessant. Per una banda, com a eina d'intervenció social i solidària, amb nens i nenes amb dificultats socials proporcionant recolzament individual, consell amistat i reforç. I per altra banda per ajudar a la creació d'una comunitat d'aprenentatge amb participació de la universitat.



La regidora d’Ensenyament, Lucía López, valora que «el Rossinyol és un bon exemple de com la mentoria pot ajudar a evitar el risc d’exclusió social i ajudar a l’alumnat més vulnerable, però d’altra banda, també aporta grans beneficis als estudiants universitaris en la seva formació com a persones i com a adults responsables, ja que coneixen de primera mà realitats diferents a les seves i infants d'entorns vulnerables, que provenen d'altres cultures i religions».



Aquest projecte va dirigit a cinc alumnes de 1r d´ESO, els quals, tindran un mentor cadascú i estaran tres hores junts a la setmana fent activitats lúdiques i culturals en el temps de lleure que afavoreixin una major diversitat d´expectatives i els donin l'oportunitat de viure noves experiències vitals. Els mentors donaran a conèixer espais d'oci, diversió i àmbits de producció cultural de la zona, contribuint a la sensibilització de l'entorn a la igualtat i la inclusió social. La tasca d’acompanyament i seguiment es porta a terme des de l’Associació Quilòmetre Zero.