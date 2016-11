L'Estat no ampliará la concessió de la AP-7 entre Alacant i Tarragona

El ministre de Foment no desvetlla si el Govern es quedarà l'autopista o es tornarà a treure a concurs la concessió de la gestió

30/11/2016

L'Estat no ampliarà els terminis de concessió de l'explotació d'autopistes de peatge per part d'empreses privades que vencen entre els propers tres i cinc anys, de manera que «es quedarà amb elles» per, en el seu moment, decidir la millor forma d'explotar-les. Una de les autopistes afectades en primer terme és l'AP-7 entre Alacant i Tarragona, que gestiona la filial d'Abertis, Aumar i que expira el 2019.



Això és el que ha assegurat el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, que no va concretar la fórmula que l'Estat estudia per gestionar a partir de llavors aquestes vies ràpides. D'aquesta manera no està decidit encara si les explotarà directament o bé les tornarà a treure a concurs per atorgar la concessió de la seva gestió.



Segons el ministre, «Foment no preveu a curt termini prorrogar els terminis de concessió de cap autopista». «La previsió és que quan venci el termini, l'autopista reverteixi a l'Estat, que decidirà en aquest moment la forma d'explotar-la», va afegir. El ministre es va pronunciar d'aquesta forma en el ple de control al Govern del Congrés en ser preguntat per les autopistes de Catalunya.



El grup d'autopistes de peatge que culminen en els propers anys el termini pel qual en el seu moment es va contractar amb empreses privades la seva construcció i posterior explotació són l'AP-1 Burgos-Armiñón, que venç en 2018, l'AP-7 Alacant-Tarragona i l'AP-4 Sevilla-Cadis, el 2019. Hi ha dos trams de l'AP-7 (La Jonquera-Barcelona i Barcelona-Tarragona), que finalitzen el 2021. Abertis i Itínere són les companyies que actualment tenen la seva concessió.