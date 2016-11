El peculiar duet de violí i arpa obra d'una espluguina actuarà al Casalot de Santes Creus

L'actuació de Formiga & Cigale tindrà lloc el proper 11 de desembre a les 12.30h

Redacció

Actualitzada 30/11/2016 a les 11:07

El peculiar estil del duet Formiga & Cigale, format per la violinista de l’Espluga de Francolí Anna Amigó i l’arpista francesa Eva Genniaux, es podrà escoltar el proper 11 de desembre a les 12.30h al Casalot de Santes Creus. El concert, en motiu de la reobertura d’aquest centre cívic després d’unes petites obres, serà gratuït i precedirà un vermut solidari per recaptar diners per la Marató de TV3.



El duet de Formiga & Cigale es va formar a Bèlgica l’any 2010. Les cançons que interpreta el grup provenen del món folk o són composicions pròpies. A més del seu particular estil, un altre tret distintiu del duet és el seu estilisme, que elles mateixes defineixen com «eclèctic». El seu primer EP, Made in Brux, es va editar el 2012, moment des del qual han realitzat diverses gires i concerts principalment a Escòcia, França, Bèlgica i Catalunya. Aquest 2016 han editat el seu primer CD, que porta el títol Formiga and Cigale.