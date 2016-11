El Partit Demòcrata estrena el seu nou equip local als Pallaresos

La nova formació estarà presidida per Toni Tenorio

Redacció

Actualitzada 30/11/2016 a les 12:52

L’assemblea d’associats del Partit Demòcrata (PDECAT) dels Pallaresos, va escollir aquest dimarts 29 el primer equip local del nou partit. La nova formació estarà presidida per Toni Tenorio i en la candidatura a presidir l’executiva del municipi estarà acompanyat per Maite Llonch (Secretària) , Esteve Torres (Tresorer), Pep Nolla, Lluís Escofet, Pepi Fernández, Marc Prada i Anna Navarrete.



En el seu discurs de presentació, Toni Tenorio va agrair a Assun Asensio l’esforç i dedicació com anterior Cap Local durant els darrers 6 anys. També va agrair a tots els companys de la candidatura el seu recolzament i va destacar la «unitat, el grup, el treball, el diàleg, el consens i l’amistat»de tots els associats i simpatitzants com a pilars per aquest nou projecte del Partit Demòcrata als Pallaresos.