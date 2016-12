El Club Petanca Torredembarra organitza una melé per recollir aliments pels més necessitats

L'esdeveniment tindrà lloc el 17 de desembre a les instal·lacions del club

El Club Petanca Torredembarra organitza el dissabte 17 de desembre una melé solidària per recaptar aliments de primera necessitat per a les persones més desafavorides. L’esdeveniment tindrà lloc a les mateixes instal·lacions del club i comptarà amb la col·laboració de Càritas, organització a través de la qual es faran arribar els aliments a les persones que més ho necessiten.



La melé de petanca començarà a les 10h i serà a sorteig. El preu serà de 3 euros per persona, dels quals dos euros es destinaran a la compra de productes i l’euro restant s’utilitzarà per comprar els premis als finalistes. Aquelles persones que ho desitgin també es poden acostar a les instal·lacions només a fer donacions d’aliments.



Els interessats en participar en la melé es podran inscriure el mateix dia als terrenys de joc a les 9.30h. També poden apuntar-se amb antelació per Facebook, a la pàgina web del club o per whattsapp al 640 33 65 55.