L'àvia va rebre una medalla commemorativa de la Generalitat pels seus 105 anys

Redacció

Actualitzada 30/11/2016 a les 19:33

Cornudella de Montsant va viure aquest cap de setmana un dels moments més emotius que es recorden dels darrers anys amb la celebració de l'Homenatge a la Gent Gran, una «acte de justícia», com va subratllar l'alcalde, Salvador Salvadó, i que va omplir el teatre La Renaixença amb més de 200 participants, entre els avis i àvies premiats i els seus acompanyants.



L'homenatge estava dedicat a les persones del poble que tenen a partir de 80 anys. Va destacar especialment l'homenatge que es va retre una d'elles, la Josefa Aragonès Mayoral, que ha acomplert els 105 any de vida i és l'àvia més gran de Cornudella. La Josefa va rebre de mans del director territorial de Treball, Afers Socials i Famílies, Francesc Tarragona, la medalla comemmorativa de la Generalitat, i per part de l'alcalde, un pin de l'Ajuntament. Un grup de nens i nenes li van oferir el pastís d'aniversari.



Va ser el moment culminant d'una vetllada que va comptar amb un dinar a la pròpia platea del teatre, uns emocionants parlaments de sis brivalls del poble.els parlaments de les autoritats, un concert amb arpa a càrrec de la concertista lleidatana Berta Puigdemasa, i el lliurament d'obsequis als avis i àvis.



L'alcalde, Salvador Salvadó, els va agrair el seu «esforç i sacrifici» per tirar endavant el poble i es va dirigir especialment a les àvies: «Aquests dies hem celebrat el dia internacional de la lluita contra la violència envers les dones. Van ser les dones les que van viure les més grans dificultats durant segles, i especialment quan vosaltres éreu joves». Salvadó també va afegir «Heu alçat Cornudella de les misèries de la guerra, de la postguerra, de les divisions, dels temps foscos, i ho heu fet amb una inaudita tenacitat, una força exemplar», va destacar. Al seu torn, el director territorial va lloar la tasca de la gent gran i va demanar més recursos de Madrid, que s'han vist retallats els darrers anys.



L'acte va ser conduït per Marta Joanpere i en ell hi van intervenir també l'escriptor cornudellenc Jesús Maria Tibau, reconegut contista. També va prendre la paraula Maria Gomis i Gemma Rocamora per dedicar uns mots als grans.