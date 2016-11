El col·lectiu amenaça d'endurir les protestes si les reunions amb la direcció i la Regió Sanitària del Camp de Tarragona no desencallen la situació

Una setantena de treballadors de les ambulàncies de les zones de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Lleida s'han concentrat aquest dimecres al matí davant la seu de la UTE Egara-Lafuente, ubicada al polígon Riu Clar de Tarragona.



Els empleats de les ambulàncies s'han concentrat mentre els representants dels tres comitès d'empresa s'han reunit amb la direcció a fi de resoldre el conflicte laboral que arrossega la UTE. Els treballadors denuncien que la UTE vol imposar un nou quadrant laboral, eximint-los de les hores d'excedència i contractant nou personal de forma precària perquè les assumeixin, mitjançant l'aplicació de l'article 41 de l'Estatut dels Treballadors.



Amb una plantilla conjunta de 800 treballadors, el col·lectiu avisa d'endurir les protestes i no descarta de convocar vagues si les negociacions -tant amb la reunió amb direcció com amb la mediació de Salut- no arriben a bon port.