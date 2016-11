La Generalitat inclou en el pressupost del 2017 la nova escola de l'Arrabassada

El pressupost del govern català al Camp de Tarragona s'enfila als 45,9 MEUR, un 13% menys que l'exercici anterior

El projecte de pressupostos de la Generalitat per al 2017 destina una partida de 45,9 MEUR en inversions a les sis comarques del Camp de Tarragona, un 12,96% menys que al 2016, quan van ser 52,74 MEUR.Entre els projectes més destacats d'aquests comptes torna a haver-hi el nou Palau d’Esports dels Jocs Mediterranis -que s’emporta 11,97 MEUR-, el nou consultori local de la Canonja -1,92 MEUR- i la nova escola de l’Arrabassada de Tarragona, que rep 1,24 MEUR. Aquest centre escolar, després de gairebé deu anys donant classes en barracons, finalment disposa d'una partida per poder engegar el projecte.Altres inversions destacades són els 1,85 MEUR per a la primera fase de la carretera TV-3141 entre Reus i Cambrils, diverses noves depuradores com la del Catllar -que rep més d’1,8 MEUR-, i els 1,44 MEUR pressupostats per a la variant que enllaça les carreteres C-37 i N-240 a Valls, estrenada recentment.