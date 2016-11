L'Escola Elisabeth celebra 50 anys

Per commemorar l’aniversari, s’ha publicat un llibre que recull la història del centre

Escola Elisabeth. 50 anys d’història (1967-2017). Aquest és el títol del llibre que s’ha publicat per commemorar el 50è aniversari de l’Escola Elisabeth de Salou.



A l’Auditori Anton Ribas de la mateixa escola, i davant de més d’un centenar de persones, es va fer la presentació d’aquest llibre per retre homenatge als 50 anys d’aquesta institució educativa.

En cinquanta anys d’història, l’Escola Elisabeth ha esdevingut un referent de l’ensenyament cooperatiu al Camp de Tarragona. D’ençà que Carme Amat va decidir emprendre el projecte de l’International Collegium Elisabeth, moltes altres persones s’hi ha anat sumant per fer possible la pervivència d’una manera d’ensenyar alternativa en relació a les poblacions de l’entorn.

L’Escola Elisabeth va néixer a mitjans de la dècada dels anys seixanta i, en aquell context, la inversió del govern franquista en educació arrossegava un dèficit important. Amb tot, el ministre Villar Palasí inicià un seguit de reformes que forçaren a molts centres d’ensenyament a haver d’assumir canvis importants per poder prosseguir amb la seva activitat. L’adequació de les instal·lacions es feia imprescindible.



Gràcies a la implicació de molts pares i professors, l’Escola Elisabeth de Salou va poder tirar endavant com a societat cooperativa, però es va haver de construir un nou centre que donés cabuda a la demanda de nous alumnes i, a la vegada, que rebés el vistiplau de l’Administració. Era l’any 1973 i l’escola per fi comptava amb unes instal·lacions pròpies a la partida dels Estanyets, i es deixava així enrere tot un periple d’ubicació en xalets: Villa Sant Rafael, Villa Enriqueta i el xalet del carrer de l’Església.



Segons la mateixa escola, el que fa a la línia educativa, l’Escola Elisabeth sempre s’ha destacat per emprar una metodologia de treball avançada, que para atenció als nous corrents pedagògics i amb una clara voluntat de donar resposta a les especificitats de cada alumnes mitjançant el seguiment personalitzat dels seus educadors en col·laboració amb l’equip de psicopedagogs del centre. L’Escola Elisabeth també disposa d’una llar d’infants, i sempre ha potenciat àrees poc reconegudes com ara la plàstica, la música i els esports.



L’any 2008, l’Elisabeth traslladava tota la seva activitat escolar a l’actual complex educatiu, en una operació que va servir per assolir el projecte de la segona línia per classe i per donar cobertura a tota l’etapa educativa, de 0 a 18 anys, amb la incorporació dels nous batxillerats. D’aquesta manera, tot l’alumnat de l’Elisabeth té actualment l’oportunitat de completar la seva escolarització al centre. L’escola salouenca, d’altra banda, ja està en procés de consolidar una tercera línia per curs i que també ofereix un ampli ventall d’activitats formatives extraescolars, amb especial atenció a l’assumpció de l’anglès com a tercera llengua natural.



Amb més de mil cent alumnes matriculats i un equip de més de cent professionals de l’ensenyament al capdavant, l’Escola Elisabeth esdevé, avui per avui, una institució educativa de referència a tota la demarcació.



La història de l’escola la recull el llibre que va ser presentat en un acte on la presidenta de l’escola, Anna Salvia, l’exdirector i impulsor del projecte, Anton Ribas, l’actual director, Enric Masià, i l’autor i el coautor del llibre, Xavier Royes i Josep Maria Raventós, van ser els encarregats de realitzar els parlaments. Carme Amat, fundadora de l’escola, no es va voler perdre la presentació del llibre, tot i els seus 97 anys.



A la secretaria del centre, el llibre està a disposició de totes aquelles persones que estan o han estat relacionades amb l’Escola Elisabeth de Salou.