El Camp de Tarragona rebrà menys inversió de la Generalitat el 2017

Actualitzada 29/11/2016 a les 21:39

Per comarques

La Conca i el Priorat, a la cua

El projecte de pressupostos de la Generalitat per al 2017 destina una partida de 45,9 MEUR en inversions a les sis comarques del Camp de Tarragona, un 12,96% menys que al 2016, quan van ser 52,74 MEUR. Entre els projectes més destacats d’aquests comptes torna a haver-hi el nou Palau d’Esports dels Jocs Mediterranis, que s’emporta 5,9 MEUR, el nou consultori local de la Canonja (1,92 MEUR), la nova escola de l’Arrabassada de Tarragona (1,24 MEUR) i 1,85 MEUR per a la primera fase de la carretera TV-3141 entre Reus i Cambrils, diverses noves depuradores com la del Catllar, que rep més d’1,8 MEUR, i els 1,44 MEUR pressupostats per a la variant que enllaça les carreteres C-37 i N-240 a Valls, estrenada recentment. Una de les partides més importants és la destinada a l’Hospital Sant Joan de Reus, que rebrà 5 MEUS, i inversions en l’IDIATA Automotive per valor de 3,7 MEUR, a més d1,8 MEUS per la construcció d’un CAP a Cambrils.Altres inversions destacades a la ciutat de Tarragona són els 1,41 MEUR que es destinaran a les obres de rehabilitació de la residència per gent gran i centre de dia la Mercè; els 1,24 MEUR per a la construcció de la nova Escola de l’Arrabassada; 107.500 per a l’adequació de l’Escola Ponent, i els 1,43 MEUR que costarà rehabilitar l’aparcament de vehicles de mercaderies perilloses al polígon industrial Riuclar. La Generalitat també preveu 337.000 euros per a diverses millores i ampliacions al Centre d’Innovació i Formació Ocupacional (CIFO). La comarca del Tarragonès torna a ser la que rep una major dotació pressupostària de la Generalitat al territori, amb 24,8 MEUR. El Palau d’Esports que s’està construint a l’Anella Mediterrània de Campclar, a Tarragona, s’emporta un total de 5,9 milions d’Infraestructures.cat i del Consell Català de l’Esport.Els 45.898.207 euros d’inversions territorials a les sis comarques del Camp de Tarragona representen el 6% del total de Catalunya. Mentre que la despesa per càpita al Baix Penedès és de 52,27 euros, a les altres cinc comarques del Camp la inversió representa, de mitjana, 79,4 euros per habitant. Contrasten els 123,55 euros per càpita que rep l’Alt Camp amb els 44,01 del Baix Camp. El Tarragonès rep 99,27 euros per habitant, la Conca de Barberà uns 67,99 i, el Priorat, 75,66. Tret de l’Alt Camp, totes són xifres inferiors a la mitjana catalana, que se situa en els 100,7 euros d’inversió per habitant.Al Tarragonès, el projecte de pressupostos preveu diverses inversions en consultoris locals a la comarca: 1,92 MEUR per a les obres i equipament del de la Canonja; 450.451 euros per a les obres del consultori dels Pallaresos i 537.000 per a les obres i equipament del de la Pobla de Montornès. També es preveu inversió per a la depuradora del Catllar per import de més d’1,8 MEUR; 400.000 euros per un col·lector d’aigües a Constantí; 500.000 euros per a l’ampliació i millora de la depuradora de la Pobla de Mafumet.El Baix Camp rep 8,27 MEUR. Els pressupostos inclouen novament 1,86 MEUR per a l’ampliació del conveni amb l’Ajuntament de Cambrils per la construcció del CAP. La fase 1 de condicionament de la carretera TV-3141, entre Reus i Cambrils, rep 1,85 MEUR. A Reus, la Generalitat també pressuposta 160.000 euros per a la redacció del projecte per a l’adequació d’accessos i evacuació d’incendis a la residència de gent gran. A l’Alt Camp, comarca que rep 5,47 MEUR de la Generalitat, destaquen els 1.445.531 euros per a la construcció de la variant que enllaça les carreteres C-37 i N-240 a Valls. Precisament, els comptes també preveuen 535.000 euros per al tram de la variant de Vilardida de la C-51. En un altre ordre de coses, el pressupost destina 1,5 MEUR a la connexió elèctrica exterior i de la xarxa interior del sector Palau de Reig de Dalt, a Valls.Pel que fa al Baix Penedès, la Generalitat preveu destinar 3,7 MEUR ala gestió d’Idiada Automotive, mentre que a l’Arboç es pressuposten diverses partides per a l’impuls del pla parcial urbanístic Mestral, entre els quals destaquen 280.000 euros per a l’enjardinament de la Rambla Bastoners, 232.000 per a una línia elèctrica i 174.000 per a una depuradora. El condicionament de la C-51 s’adjudica uns 63.000 euros.A la Conca de Barberà, on es preveuen prop d’1,4 MEUR, el projecte de pressupostos destina 200.000 euros per a les obres d’arranjament i consolidació de la façana de la residència i centre de dia de la gent gran a Montblanc, i 205.000 euros en inversions en obres en matèria d’eficiència energètica a l’Espluga de Francolí. Al Priorat, amb una inversió de poc més de 700.000 euros, el sistema de sanejament de Gratallops rep 150.000 euros; la urbanització del polígon industrial Sort dels Capellans de Falset rep 120.000 euros, i la renovació dels desguassos de mig fons de la presa de Siurana, 35.100 euros.Pel que fa a les comarques de les Terres de l’Ebre, aquestes rebran pràcticament la mateixa xifra d’inversió que la prevista per enguany i serà destinada, principalment, a completar les actuacions econòmicament més voluminoses incloses en els comptes actualment vigents i dels últims anys. Així, el projecte de pressupostos de la Generalitat preveu 26,49 milions d’euros en inversions.