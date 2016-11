Detingut per un robatori amb força a Valls després d'intentar fugir tirant-se per una barana de 3 metres

L'home, de 31 anys, va ser detingut a Valls, municipi d'on és veí

Redacció

Actualitzada 29/11/2016 a les 12:26

Els Mossos d’Esquadra de la comissaria de Montblanc van detenir el passat 24 de novembre un home de 31 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Montblanc com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb força en un domicili de Valls.



Els fets es remunten al voltant de les 14h del mateix 24 de novembre, quan la Policia Local de Montblanc va alertar als Mossos d’Esquadra que els semblava haver localitzat un home al qual li constava una ordre de detenció per un robatori a Valls al carrer Muralla de Santa Tecla. Una patrulla es va desplaçar fins al carrer i van localitzar l’individu, que coincidia amb la descripció del possible lladre. Els agents de paisà van observar com l’home es dirigia cap a l’estació de tren amb una actitud vigilant. Un cop a l’estació, els mossos es van identificar com a policies i van demanar al sospitós que s’apartés de l’andana per poder actuar amb més seguretat per ambdues parts.



Els Mossos d’Esquadra i la Policia Local van acompanyar l’individu a una zona situada al costat d’una barana que dóna accés a un pas soterrani. Llavors, mentre els agents feien gestions per identificar-lo i comprovar que li constava una ordre de detenció vigent, l’individu va saltar la barana i es va deixar caure uns 3 metres d’alçada fins a les escales d’un pas soterrani. A continuació, l’home va fugir corrents. Els agents van sortir corrents darrera d’ell i el van poder enxampar ràpidament.



Un cop identificat es va comprovar que li constava una ordre de detenció emesa per la Unitat d’Investigació de Valls per un robatori en un domicili de la localitat comès el 28 d’agost de 2016. En aquell robatori, el detingut va sostreure una bossa de mà amb diners de l’interior de l’habitatge. El detingut va passar a disposició judicial el 25 de novembre als jutjats de Valls i el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs.