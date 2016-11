Desarticulen a Salou una xarxa d'explotació sexual de noies xineses

L'operació va procedir a la detenció d'una persona

29/11/2016

La Policia Nacional ha desarticulat a Salou una organització que es dedicava al tràfic de persones per explotació sexual. El grup captava joves ciutadanes de la Xina oferint-los falses ofertes de feina a Europa, i un cop a Salou, eren obligades a prostituir-se.



L'operació va acabar amb una persona detinguda a Salou i amb la identificació de dues persones més. També es va escorcollar un pis que era usat com a local per a trobades sexuals, on es van identificar una noia xinesa i un client espanyol i es va confiscar diversa documentació. L'operació la van dur a terme agents de la Brigada Provincial d'Estrangeria i Fronteres, concretament pel grup I de la UCRIF de la Comissaria Provincial de Tarragona.



La Policia Nacional realitza diverses actuacions contra l'explotació sexual a través d'un pla policial. La campanya inclou dos vídeos informatius i dels canals de denúncia i de col·laboració ciutadana establerts. Aquests són el telèfon gratuït 900105090 i el correu electrònic trata@policia.es.