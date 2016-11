Cinc restaurants de la demarcació repeteixen mèrits a la guia Repsol de 2017

Can Bosch de Cambrils torna a ser l'únic establiment tarragoní reconegut amb dos sols

Redacció

Actualitzada 29/11/2016 a les 19:25

La Guia Repsol 2017 ha publicat, un any més, el prestigiós llistat gastronòmic que reconeix els millors restaurants de l'Estat amb un, dos i tres sols. El restaurant Can Bosch de Cambrils, de la mà del xef Arnau Bosch Costa, repeteix com l'establiment de la demarcació més ben valorat de la Guia del 2017 amb dos sols. I és que aquest és un dels 155 de tot l'Estat que aconsegueix tal mèrit.



Però a més de Can Bosch, quatre altres restaurants de la demarcació han aconseguit repetir el reconeixement a la Guia amb un sol, mèrit que comparteixen amb 308 restaurants més d'Espanya. Aquests són el també cambrilenc Rincón de Diego, del xef Diego Campos; el tarragoní Aq, de la xef Ana Ruiz; el de Xerta Villa Retiro, del xef Fran López; i Les Moles d'Ulldecona, del xef Jeroni Castell.



Pel que fa a les novetats que entren al llistat de 2017 cap és de la demarcació, de la mateixa manera que cap restaurant tarragoní ha estat reconegut amb tres sols, mèrit que tan sols comparteixen 36 restaurants de l'Estat.